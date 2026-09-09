פיתוח ישראלי: מרמזור טיפש לרמזור חכם בתוך שעתיים

חברת NoTraffic הישראלית מציידת רמזורים במצלמות, חיישני רדאר ומערכות מחשוב שמקבלים החלטות ניהול תנועה בזמן אמת ומקצרים את ההמתנה בפקקים. כך זה עובד

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הפתרון לפקקים? חברת NoTraffic הישראלית מייצרת מערכות רמזורים חכמות, שיכולות לפתור כמה מבעיות התנועה העיקריות. המערכת כבר פועלת בכ-400 רשויות בצפון אמריקה, מונעת תאונות דרכים קטלניות ומכינה את הקרקע לעידן הרכב האוטונומי. אוראל כץ, סמנכ"ל הטכנולוגיות וממייסדי NoTraffic, הסביר בראיון כיצד הרעיון שנולד אצלו ב-2011 בעקבות עמידה מורטת עצבים ברמזור אדום בצומת שומם לחלוטין, הפך לטכנולוגיה שמנהלת כיום את התנועה במאות ערים בצפון אמריקה.

כץ ציין כי מערכות הרמזורים המסורתיות מבוססות עדיין על תוכניות עבודה קבועות מראש וספירות כלי רכב ידניות שנערכות אחת לכמה שנים. "בתור מהנדס, כל החיים שלי זה: יש בעיה – יש פתרון", שיתף כץ, והבהיר כי השיטה הישנה "כבר לא מחזיקה מים".

החלטות בכל שנייה וירידה בעבירות התנועה

באמצעות חיישני רדאר, מצלמות ויחידות עיבוד מקומיות, המערכת מזהה בזמן אמת מכוניות, הולכי רגל ורוכבי אופניים. "תוך שעתיים צומת טיפש הופך לצומת חכם", הדגיש כץ. ההחלטות הקריטיות מתקבלות על הרמזור עצמו בכל שנייה ולא בענן: המערכת יודעת להאריך אור ירוק למשאית כבדה שמתקרבת במהירות, להעניק עוד זמן חצייה להולך רגל איטי, ולסנכרן בין מספר צמתים סמוכים כדי למנוע עומסים. "אנחנו בעצם מסתכלים על התנועה בזמן אמת ומקבלים החלטות כל שנייה", הסביר.

בנוסף לחיסכון בזמן ההמתנה, המערכת מציגה אימפקט בטיחותי דרמטי: ירידה של 30%–40% במספר הנהגים שעוברים באור אדום בניסויים בארה"ב. "ברגע שאנחנו מנהלים את הרמזור בצורה חכמה, ההסתברות שתיסע באדום יותר נמוכה", ציין כץ. החברה, שהוקמה ב-2017, מעסיקה כיום מעל 200 עובדים, גייסה כ-165 מיליון דולר ופועלת בכ-400 רשויות בארה"ב ובקנדה – כמעט אחת מכל עשר רשויות בצפון אמריקה.

לאן צועד התחום ומה יהיה עתידו?

עתיד ענף ניהול התנועה צועד בבטחה לעבר חיבור מלא בין הרכב המקושר והאוטונומי לבין תשתית הכבישים העירונית. כץ הבהיר כי "שילוב של הרכב והתשתית הוא מפתח העתיד".

גם בעידן עתידי שבו המכוניות ינהגו את עצמן ללא נהג אנושי, התשתית העירונית תידרש להמשיך ולנהל את זכויות המעבר בצמתים עמוסים כדי למנוע כאוס. "לא יהיו לך מנורות, אבל עדיין יהיה משהו שאומר לרכב מתי התור שלו לעבור", סיכם כץ. הרמזור הפיזי המוכר לנו אולי ייעלם בסופו של דבר מנוף הערים, אך המוח הדיגיטלי שמנהל אותו רק ילך ויבסס את שליטתו בעורקי התחבורה העולמיים.

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