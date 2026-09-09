"ייתכן שלא תהיה ברירה אלא לגייס נהגי אוטובוס זרים"

טל כהן, מנכ"ל אלקטרה אפיקים, אומר כי קיים מחסור ארצי של 6,000 נהגי אוטובוס בישראל. למה בעצם ישראלים לא רוצים להיות נהגי אוטובוס?

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ענף התחבורה הציבורית נמצא במשבר מתמשך. טל כהן, מנכ"ל אלקטרה אפיקים, סיפר על תמונת המצב המורכבת של הענף ועל הנתונים המדאיגים מאחורי המשבר המתמשך בשירות. כהן הבהיר כי חוסר הנכונות של הנוסע הישראלי לוותר על הרכב הפרטי נובע בראש ובראשונה מזמני נסיעה ארוכים ולא הגיוניים: "בסוף הנסיעה איתנו יותר ארוכה מאשר ברכב הפרטי, וזה לא אמור להיות ככה".

צוואר הבקבוק המרכזי שמונע את שיפור השירות הוא המחסור הקריטי בכוח אדם. כיום חסרים בענף כ-6,000 נהגים, וכהן מגדיר זאת בבירור: "זה האתגר הגדול ביותר". כהן שיתף את הנתון המטריד מאחורי מאמצי הגיוס של אלקטרה אפיקים, שבה נקלטו מתחילת השנה 400 נהגים, אך 307 מתוכם כבר הספיקו לעזוב. "תחשוב איזה מפעל זה לקלוט 400 נהגים", אמר, "אתה משקיע בהם שבועיים בהדרכה, חניכה ובחינות, ובסוף הוא עוזב".

לדבריו, אפילו תמריצים כספיים נדיבים, שיכולים להגיע ל־30 אלף ועד 100 אלף שקל, אינם מצליחים למנוע את הנטישה. "העבודה היא עבודה קשה", אמר, והוסיף כי לדעתו ייתכן שלא תהיה ברירה אלא להיעזר בעתיד גם בעובדים זרים.

בנוסף, כהן מתח ביקורת על תכנון הקווים הקיים. לדבריו, באחד הקווים מאשדוד ליבנה, יש לא פחות מ-27 תחנות עוד לפני היציאה מאשדוד. ביטול חלקן קיצר משמעותית את הדרך. אלקטרה אפיקים מפעילה כיום כ-1,200 אוטובוסים ומבצעת כ-11 אלף נסיעות ביום, לצד 3,000 נסיעות היסעים ופעילות בתחומי התשתיות, הרכבות והטעינה החשמלית. איך מייצרים שינוי אמיתי? כהן קובע: "אם יהיה יותר נתיבי תחבורה ציבורית ואם נצמצם את כמות התחנות או את אורך הקווים, אנשים יבואו בהמוניהם".

מפנה היסטורי

תחום התחבורה הציבורית בישראל צועד לעבר שינוי מבני עמוק שיציב במרכז את מהירות הנסיעה, האמינות והקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים. העתיד יכלול העברת נפח מרכזי של נוסעים למערכות הסעה המונית על מסילות, ייעול מסלולי האוטובוסים, פריסה רחבה של נתיבי תחבורה ציבורית ואפילו שילוב עובדים זרים לפתרון מצוקת הנהגים. למרות הקשיים הנוכחיים, כהן אופטימי. הוא מעריך כי השלמת הרכבות הקלות, המטרו ורשת הנת"צים תוביל למפנה היסטורי: "בטווח של 15–20 שנה אנחנו נראה פה ירידה דרמטית בכמות הרכב הפרטי".

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