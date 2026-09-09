המוח עוד מתפתח, החברים לוחצים: למה נהגים צעירים מסתכנים יותר?

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למה נהגים צעירים נוהגים בצורה מסוכנת ולמה מחירי הביטוח עבורם מרקיעים לשחקים? ואיך פותרים את הבעיה? כדי לענות על השאלות האלו הזמנו לדיון באולפן את ליאור דיטמן, משנה למנכ"ל מנורה ומנהל האגף האלמנטרי; ד"ר לירז מרגלית, פסיכולוגית חברתית ומומחית לכלכלה התנהגותית והנדסת תודעה; איתי יצחקי, מנהל מוצרים ראשי באיתוראן; ויניב יעקב, מנכ"ל ארגון אור ירוק.

ד"ר לירז מרגלית הסבירה את הבסיס הביולוגי וההתנהגותי לסיכון הגבוה: "הקורטקס הפרה־פרונטלי, האזור שבו אנחנו מקבלים החלטות, לא מגיע לסיום התפתחותו עד גיל 25". הדבר מתבטא בקושי בהערכת סיכונים, המוחמר עקב לחץ קבוצתי, כפי שציין יניב יעקב מאור ירוק: "עצם הקיבוץ של שלושה-ארבעה חבר'ה צעירים לוחץ לנסוע מהר, אומר 'תעקוף'". יעקב הוסיף כי "היום הכשרת הנהגים היא לא ברמה מספיק טובה".

כדי להתמודד עם התופעה, חברות הטכנולוגיה והביטוח מציעות ניטור רציף. איתי יצחקי מאיתוראן הציג את יכולות הזיהוי של המהירות והשימוש בנייד: "אם הילדה שלי נוסעת בכביש עירוני 80 קמ"ש ולא 50, אני רוצה לקבל את זה בזמן אמת". ליאור דיטמן ממנורה חשף מוצר ביטוחי המציע תגמול על נהיגה בטוחה: "ככל שהילד נוהג טוב יותר, הוא מקבל קילומטרים חינם". מנגד, לירז מרגלית הזהירה ממעקב יתר והדגישה: "אין יותר 'האח הגדול' מאשר לשלוח צילומי מסך". לצד זאת צריכה להיות דרישה לנטרל לחלוטין את הנייד בנהיגה: "אני רוצה שברגע שנכנסים לאוטו – אין הודעות, אין התראות, נקודה".

אכיפה הורית ורגולציה

תחום בטיחות הנהגים הצעירים צועד לעבר שילוב הדוק בין טכנולוגיית ניטור פסיבית (Telematics), תמחור ביטוח דינמי בזמן אמת ואכיפה הורית ורגולטיבית דיגיטלית. העתיד יכלול השבתה אוטומטית של התראות בנייד בזמן תנועה, לצד מערכות רכב חכמות שיגבילו ביצועים ומאפייני נהיגה בהתאם לזהות הנהג והפרופיל הביולוגי שלו.

כפי שסיכם יניב יעקב, "צריך לתת את התמיכה מלמטה, אבל גם את החובה מלמעלה – ואז לסגור את המעגל". שילוב של חינוך מוקדם, הדרכה איכותית וטכנולוגיה מגבילה יהיה המפתח להורדת רמת הסיכון של הנהג הצעיר.

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