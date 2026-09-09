"אי אפשר להגדיל את התשתיות בלי סוף": הטכנולוגיה שאמורה לפתור את עומסי העתיד

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מול אתגר תשתיות עצום ואוכלוסייה הצפויה להכפיל את עצמה עד שנת 2050, הטכנולוגיה מתגלה כמפתח לפתרון מרבית האתגרים. כינסנו לדיון באולפנים את רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון; עדי גמליאל, סמנכ"ל חדשנות בנתיבי ישראל; ישי שני, מנהל אגף חדשנות ברכבת ישראל; וקובי בן עטר, סמנכ"ל נת"ע וראש מחלקת קו המטרו M1.

במינהל התכנון מבינים כי המפתח לצמצום העומסים אינו רק סלילת כבישים נוספים, אלא שינוי עומק של תפיסת המרחב. רפי אלמליח הסביר כי המדינה חולקה ל-28 מרחבי תפקוד כדי לאפשר לתושבים לקבל תעסוקה ושירותים ליד הבית: "היום אנחנו מסתכלים איך אנחנו משלבים את התכנון העירוני, אזורי התעסוקה והשירותים עם התשתיות".

עדי גמליאל דיבר על חידושים טכנולוגיים בדרכים. הוא הציג מערכת של נתיבי ישראל, המזהה אורות מכוניות ומשמיעה גלי קול המרחיקים בעלי חיים. "בשנה וחצי האחרונות יש ירידה של 77% בתאונות הדרכים עם בעלי חיים", הוא ציין. עם זה הדגיש: "הטכנולוגיה היא לא המטרה והחדשנות היא לא המטרה – היא אמצעי".

במקביל, פרויקט המטרו – מהגדולים בעולם – נכנס לשלבי ביצוע מקדימים בהיקף נאמד של 180–190 מיליארד שקל, כשקו M1 לבדו יפרס לאורך 85 ק"מ. "זה אחד מחמשת הפרויקטים הגדולים בעולם", אמר קובי בן עטר מנת"ע והצהיר: "המטרו כבר יצא מהתחנה".

רכבת של 300 מיליון נוסעים ובינה מלאכותית

גם ברכבת ישראל נערכים לזינוק דרמטי מ-70 מיליון נוסעים כיום ל-300 מיליון בשנת 2040. ישי שני הבהיר כי המענה לא יגיע מהכפלת המסילות ללא גבול: "אי אפשר יהיה להגדיל את התשתיות ל-6,000 או 7,000 קילומטר ולכן המיקוד הוא בהגדלת הקיבולת של התשתית הקיימת באמצעות טכנולוגיה. במקביל, בנתיבי ישראל בוחנים שימוש ב-AI ובביג דאטה כדי לקצר תהליכי בחירת חלופות תכנוניות משלוש שנים לחודשים ספורים.

הסטת המונים לתחבורה הציבורית

תחום התשתיות והתחבורה בישראל צועד לעבר אינטגרציה מלאה בין תכנון אורבני מעורב שימושים, ניהול תנועה חכם ומערכות הסעה המונית מבוססות רכבות ומטרו. העתיד יישען על בינה מלאכותית וניתוח נתוני עתק שיאפשרו למצות את מקסימום הקיבולת מהתשתיות הקיימות במקום להסתמך רק על עבודות סלילה אינסופיות.

כפי שסיכם בן עטר: "כשזה שם וכשזה יעיל, לא צריך לשכנע אף אחד. אנחנו צריכים להביא מוצר טוב, וזו האחריות שלנו. המוצר הטוב הזה יהיה המפתח להסטת המונים מהרכב הפרטי אל התחבורה הציבורית".

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