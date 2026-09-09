הרכב האוטונומי סוף סוף מתניע - בינתיים בעיקר בסין

השקעות בזבזניות של מיליארדי דולרים ופרויקטים מפוארים שקרסו גרמו לעולם לפקפק בעתידה של המכונית האוטונומית. אבל עוד השנה כל זה עשוי להשתנות, ואולי בקרוב המכונית שלכם תיקח את הילדים בעצמה לחוג טאקוונדו

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מי לא חולם להיכנס למכונית ולהגיד לה - "קחי אותי להיכל התרבות", או "לבלומפילד", ואז לעבור לגלילה באפליקציה של ynet? או לשלוח את המכונית לאסוף את הילד מחוג הג'ודו אחר הצהריים? הרעיון שהמכונית תיסע בעצמה ריגש את כולנו בשנים האחרונות, אבל ידענו אכזבות שוב ושוב.

בדיון שכינסנו באולפנים נבחנו הסיבות לכך ששוק הרכב האוטונומי לא תפס תאוצה, ומה עשוי לשנות את התמונה עכשיו. ההרכב כלל את ערן רוזנברג, מנהל תחום Physical AI באירופה והמזרח התיכון ב-NVIDIA Inception; עומר כילף, מייסד ומנכ"ל חברת אינוביז (Innoviz); ורם מכנס, מנכ"ל ארבה רובוטיקס (Arbe Robotics).

בעשור האחרון נרשם גל השקעות חסר תקדים בתחום הנהיגה האוטונומית – יותר מ-100 מיליארד דולר בחישוב כולל – שרובם התגלו ככישלונות מפוארים. אחד הבולטים היה פרויקט Titan של אפל, שנועד להיות האייפון של עולם הרכב – סלון על גלגלים ללא הגה וללא דוושות בעיצוב עתידני – שהושקעו בו 10 מיליארד דולר עד שהתברר שהטכנולוגיה אינה בשלה והוא נסגר ב-2024.

והיו עוד רבים: חברת אובר (Uber) השקיעה מיליארד דולר בפיתוח מונית אוטונומית (רובוטקסי) אבל לאחר תאונה קטלנית החליטה ב-2020 לסגור את הפעילות. כמוה גם המתחרה הגדולה ליפט (Lyft) שהשקיעה בפיתוח מונית אוטונומית מאות מיליוני דולר לפני שסגרה אותה ב-2021. חברת Cruise של ג'נרל מוטורס כבר הפעילה שירות רובוטקסי מסחרי אבל החליטה לסגור אותו ב-2023 אחרי תאונה קטלנית. חברת Argo AI של יוצאי גוגל ואובר, שפורד ופולקסווגן השקיעו בה 4 מיליארד דולר, נסגרה ב-2022 אחרי הפסדי עתק. וזה רק על קצה המזלג.

אבל מאמצי הפיתוח של מכוניות אוטונומיות נמשכו, וסיפורי ההצלחה העיקריים שייכים למוניות הרובוטקסי, שעברו לשימוש מסחרי בכמה ערים בעולם: חברת Waymo של גוגל, חברת Zoox של אמזון וחברת טסלה מפעילות שירותי רובוטקסי במספר ערים בארה"ב, אובר מפעילה שירות כזה באבו דאבי ומספר חברות סיניות פועלות בערים מסוימות בסין. עם זה, מדובר בשירותים מוגבלים גאוגרפית ואינם מאפשרים נסיעה מכל מקום לכל מקום.

עומר כליף מאינוויז הסביר כי הפער בין הציפיות למציאות נבע מריצה מהירה מדי לשוק ללא בשלות טכנולוגית: "היו לא מעט פרויקטים שלא הצליחו בגלל בחירות לא מושכלות של שחקנים שונים לגבי הפלטפורמה והסנסורים. קרוז של GM היא דוגמה לחברה שרצה לשוק ולא הייתה מוכנה, וזה פגע בביטחון של כולם. לעומת זאת, וויימו עובדים לאט ובאחריות. בדרך שזה הם עובדים הייתי מרגיש בנוח לשלוח את הילד שלי ברכב שלהם".

עיניים, רדאר וליידאר

אחת המחלוקות המרכזיות בענף נוגעת לחיישנים שנדרש למכונית האוטונומית כדי לחוש במדויק את הסביבה שלה. חברת טסלה גררה ביקורת כשהחליטה להתבסס על מצלמות וידאו בלבד בעוד שמרבית החברות הוסיפו חיישנים נוספים כמו רדאר (שמייצרת חברת ארבה) וליידר - רדאר לייזר (שמייצרת חברת אינוויז).

רם מכנס מארבה הדגיש את הרף הציבורי הגבוה שנדרש ממכונית אוטונומית לעומת נהג אנושי: "האינסטינקט הראשון אומר שאנחנו נוהגים עם העיניים, ואז אולי מספיק שהמכונית תנהג עם מצלמות. אבל כבני אדם אנחנו עושים הרבה תאונות ומפספסים. ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה שמכונית אוטונומית תהרוג אנשים". מכנס הציג רדאר ברזולוציה גבוהה המאפשר חישה תלת-ממדית עצמאית ללא התראות שווא. הוא ציין: "בתחום ה-High Definition Imaging Radar יש בעולם שתי חברות מובילות, ושתיהן ישראליות. הטכנולוגיה הזו מעניקה תמונה אמינה של הסביבה גם בתנאי מזג אוויר קשים".

כליף הוסיף כי חיישן הליידר מספק תמונת וידאו תלת-ממדית מדויקת מבוססת לייזר, החיונית למצבים שבהם המצלמה נחסמת. "אם רכב נוסע על שלולית בוץ והמצלמה מתלכלכת, זו בעיית בטיחות קשה. מתכנני הרכב צריכים להוכיח שגם במקרים כאלה המערכת בטוחה. ליידר ורדאר מאפשרים להתמודד עם הסיטואציות האלה ולהבטיח נהיגה בטוחה".

הבינה המלאכותית עוברת לעולם הפיזי

הפריצה הטכנולוגית הנוכחית נשענת על המעבר מבינה מלאכותית יוצרת (Generative AI) בענן לבינה מלאכותית פיזית (Physical AI). מדובר במודלי AI שלא עוסקים בהבנת שפה (כמו GPT, קלוד וג'מיני) אלא בהבנת הפיזיקה של העולם האמיתי.

ערן רוזנברג מאנבידיה הציג את מחשב הרכב של החברה, המעבד את נתוני כל החיישנים בזמן אמת. לדבריו באנבידיה מסתכלים על עולם הרכב כחלק ממהפכה רחבה בהרבה. "תחום הפיזיקל AI הוא שוק של טריליון דולר", אמר, "ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, תמיד אומר שכל דבר שזז יהיה אוטונומי. אנחנו נכנסים לעידן מודלי העולם (World Models), שמבינים חיכוך, תנע וקשיחות של חומרים. פיתחנו מודלים שרואים את הסביבה ומסבירים את הסיבתיות – מה הרכב רואה ולמה הוא מחליט לסטות ימינה או שמאלה".

לדבריו אחד הגורמים שמעכבים את התקדמות התחום הוא מחסור בנתונים, לעומת מודלי השפה שכל האינטרנט עומד לרשותם. כדי לפתור את המחסור בנתונים החברה פתחה מערכות הדמייה של העולם: "המחשבים שלנו יודעים לייצר דאטה סימולטיבי ברמה גבוהה מאוד, כמו למשל פיל שהולך על כביש, כדי לאמן את המערכת לתרחישים הקיצוניים ביותר".

כדור הבדולח של תעשיית הרכב

בכל הנוגע לקצב האימוץ המסחרי, מתברר שהשוק הסיני הוא הזרז המרכזי של התעשייה הגלובלית. כליף ציין: "השוק הסיני הוא סוג של כדור בדולח של תעשיית הרכב. השוק המערבי מבין את האתגר מול הקצב המטורף במזרח אסיה". מכנס מעריך כי הבעלות הפרטית על רכב אוטונומי לחלוטין תתחיל ממזרח אסיה. "במערב אנחנו מעריכים שנראה רכבים פרטיים אוטונומיים לקראת 2030, אבל בשוק הסיני זה יקרה להערכתנו כבר בסוף השנה הבאה".

לדברי כליף החיישנים של אינוויז משולבים במספר פרוייקטים אוטונומיים שיעלו לכביש עוד השנה. הפרוייקט המרכזי הוא של חברת פולקסווגן, שתפעיל רובוטקסי בשש ערים, בהן מינכן, אוסלו ופלורידה. פרוייקט נוסף יתבצע בשיתוף חברת המשאיות אוטונומיות של דיימלר.

חיישנים ורחפני נפץ

יצרני החיישנים לרכב האוטונומי גילו בשנה האחרונה שוק חדש שצמא לטכנולוגיה שלהם – השוק הביטחוני. הניסיון שנרכש בפיתוח רדאר וליידר מיושם כיום באופן נרחב בתחום הביטחוני, למשל בכלי רכב קרביים אוטונומיים וגם במאבק נגד רחפני נפץ. כליף אמר: "בשישה החודשים האחרונים, כ-95% מהזמן שלי מוקדש לשיחות על רחפני נפץ. האיום דורש מערכות הגנה אוטונומיות שמסוגלות לבצע איכון מדויק של הרחפן בתוך חמש שניות, והליידר מעניק את הזיהוי המדויק שמאפשר לנטרל את הרחפן מהירות ובעלות נמוכה". גם מכנס ציין שיש דרישה גוברת לחיישני רדאר ברזולוציה גבוהה לצורכי הגנה וגילוי כלי טיס זעירים.

הדרך הארוכה אל חופש הנהיגה

תחום הרכב האוטונומי צועד מבזבוז משאבים על ניסויים מוקדמים לעבר התכנסות סביב שחקנים בודדים, פלטפורמות מחשוב אחודות ושילוב חיישנים משלימים. בעתיד הקרוב אנחנו נאלץ להסתפק במוניות אוטונומיות באיזורים מוגבלים ואולי גם במשאיות אוטונומיות בעוד הרכב הפרטי האוטונומי מחייב הבשלה נוספת של הטכנולוגיה AI וירידת מחירי החומרה.

אבל כשזה יקרה בסופו של דבר, הרכב האוטונומי עתיד לשנות את העולם. כל עולם התחבורה יצטרך לשנות מסלול מחדש. מעבר לרכב אוטונומי הוא היפוך מגמה לעומת המאמצים להעביר את הנהגים לתחבורה ציבורית. אבל כשהרכב האוטונומי יגיע, אנחנו נראה נהירה אליו. לא רק מי שנוהג היום במכונית רגילה, אלא גם ילדים, קשישים ואנשים שאינם נוהגים שמעתה יוכלו לנסוע בכבישים. לכך צריכים להיערך מתכנני התחבורה: איך מאפשרים לכולם להשתלב בתנועה על הכביש?

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