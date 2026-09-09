80 מותגים ונהגים שבוחרים היברידי: כך משתנים כללי המשחק בשוק הרכב

ענף הרכב הישראלי מושפע מהתייקרויות חדות במחירי המכוניות, התחזוקה והביטוח, למרות כניסה של עשרות מותגים חדשים המציפים את השוק. והנהגים? מחפשים דרכים כדי לצמצם הוצאות ולהפחית סיכונים. העיקר שבסוף כולנו נעמוד באותו הפקק

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יותר מותגים, יותר היברידיים: כינסנו כמה ממומחי הענף לדיון באתגרים המורכבים של שוק הרכב הישראלי. בפאנל השתתפו ניר גרוסמן, מנהל חטיבת הונדה בישראל מקבוצת מאיר; מי-רון לוי, מנכ"ל קבוצת לוי יצחק; טל ברין, מנכ"ל יבואנית מקסוס; וזאב ברזילאי, סמנכ"ל שיווק ומנהל אגף השיווק והאפטר-סייל באלדן. יחד הם ניתחו את השינויים בהרגלי הצריכה של הנהג הישראלי, המוצא את עצמו מתמרן בין התייקרויות נרחבות לבין הצפה חסרת תקדים של מותגים.

הנתון המפתיע ביותר העולה מהדיון הוא שלמרות ה"באזז" סביב הרכבים החשמליים, הצרכנים מעדיפים פתרונות ביניים: שליש מרוכשי הרכבים בוחרים כיום ברכב היברידי ורבע ברכבי פלאג-אין, בעוד החשמליות תופסות כרגע רק כ-11% מהמכירות. התופעה מועצמת מהצפת השוק ביותר מ-80 מותגים (לעומת כ-30 בעבר), המובילה לחוסר ודאות לגבי ירידת הערך. ניר גרוסמן הסביר כי עול המחירים מתחיל במיסוי: "המיסוי בישראל על רכב מאוד מאוד גבוה, ובסופו של דבר הוא גורם לכך שמחירי הרכבים בישראל גבוהים יחסית לרוב המדינות בעולם".

מנגד, טל ברין מציג זווית אופטימית לגבי חשמליות ומדגיש את החיסכון בטעינה ביתית: "רכב חשמלי זה הדבר המתקדם, הנוח, הזול, הפשוט, השקט והכיפי". ברין הוסיף כי "בשוטף, כל עוד יש לך אפשרות לשים עמדת טעינה בבית, זה הדבר הכי נוח והכי חסכוני". לגבי שוק המשומשות, מירון לוי הבהיר כי הירידות אינן אחידות: "הירידות בעולם הרכב המשומש הן לא רוחביות. אנחנו עובדים לפי קטגוריות", והוסיף כי רבים פונים להיברידיות כדי לצמצם תלות בתשתיות טעינה.

כדי להתמודד עם עליית המחירים וחשש מירידת ערך, נהגים רבים עוברים למסלולי ליסינג פרטי ופתרונות מימון. זאב ברזילאי הדף את הטענה שמדובר במותרות: "לקרוא לזה פינוק? ממש לא. יש מקדמה סבירה ותשלומים חודשיים, וכל כאב הראש הקבוע שיש לך בהיותך בעל רכב פשוט נעלם".

מבט לעתיד: לאן צועד התחום?

שוק הרכב צועד לעבר עתיד שבו הבעלות הפרטית הישירה תלך ותפחת, בעוד מודלים של ליסינג, מימון ופתרונות תפעוליים יהפכו לסטנדרט. בטווח הקצר, מנועי הבנזין המסורתיים ימשיכו להידחק לטובת הנעה היברידית ופלאג-אין. בטווח הארוך, ככל שתשתיות הטעינה והרגולציה יבשילו, החשמול המלא ישתלט בהדרגה גם על השוק הפרטי וגם על כלי הרכב המסחריים.

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