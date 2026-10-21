חדשות רעות לכדור הארץ: יצרניות רכב יזהמו בכיף עוד כמה שנים

הלחץ המאסיבי של יצרניות הרכב האירופיות על הממשלות נשא פרי, והן יורשו לזהם יותר משסוכם תחילה, גם אל תוך העשור הבא. זיהום אוויר גורם תחלואה והתחממות כדור הארץ? בעיות לעתיד רחוק יותר

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האיחוד האירופי נכנע ללחץ: יצרניות הרכב המקומיות יוכלו לשווק לציבור מכוניות מזהמות גם בעשור הבא. אחרי שנים של לחץ פוליטי כבד על ממשלות ביבשת, פלישה סינית שהובילה לסגירת מפעלים ופיטורי ענק ומשבר מכירות, הפרלמנט האירופי הודיע על הקלה משמעותית ביעד הפחתת הזיהום של הגוש ל-2035.

במקום דרישה להפחתת זיהום האוויר הנפלט ממכוניות ב-90%, כעת תידרש הפחתה של 87.5% בלבד, ממנה ניתן יהיה לקזז 7.5% נוספים – 80% בלבד – על-ידי שימוש ב"פלדה ירוקה" בייצור. פירוש הדבר כי התקנות שהיו אמורות להעביר את אירופה להנעה חשמלית, נוקבו בחור משמעותי שיאפשר המשך שיווק מנועי בנזין.

ובעוד שניתן להצדיק את האפשרות לקזז זיהום עם פלדה ירוקה, בכך שהפחתת הזיהום בהליך הייצור מועילה לסביבה, ההנחה הזו לבטח לא תנחם את בני האדם שסובלים ממחלות נשימה, בין היתר כתוצאה מזיהום אוויר הנפלט מכלי תחבורה.

"ההסכם בפרלמנט האירופי הוא הצלחה לתעשיית הרכב האירופית", כך מסר ל"בלומברג" מנפרד וובר, יו"ר קבוצת EPP, המפלגה הגדולה והוותיקה בפרלמנט האירופי, בתגובה להחלטה. "איסור על מנועי בעירה פנימית ירד מהפרק היום. אלו חדשות טובות למאות אלפי עובדים בתעשיית הרכב האירופית".

שלא במפתיע, החלטת הפרלמנט מגיעה ימים ספורים לאחר מזכר הבנות שנחתם בין ממשלות גרמניה וצרפת, הכלכלות הגדולות והחשובות בגוש ויצרניות הרכב הגדולות בו. המזכר כלל הסכמות דומות להחלטת הפרלמנט, שתעבור כעת לאישור הממשלות החברות בו ברחבי אירופה.

לאחר אישורה הסופי, החלטת הפרלמנט תביא לכך שמכוניות המיוצרות ומשווקות ביבשת לא יידרשו להיות "ניטרליות" מבחינת זיהום אוויר, בין אם על-ידי אימוץ הנעה חשמלית מלאה ובין אם על-ידי שיטות ייצור נקיות ושימוש נרחב במחזור, כדי לקזז את פליטת המזהמים של מכונית במהלך חייה בהשוואה למכונית ישנה שכבר נעה על הכביש ויוצרה ללא שיטות אלו. הפרלמנט גם אישר הקלה בדרישות למסחריות ומכוניות חשמליות, שייצורן עשוי להיות מזהם במיוחד – למשל עבור הסוללות.

הפרלמנט האירופי גם שלל את האפשרות לאסור שימוש בבנזין, ובמקום לחייב את היצרניות להתאים מכוניות חדשות עם מנוע בעירה פנימית לשימוש בדלקים ממקורות מתחדשים, במקום דלק מאובנים.