הכרעה זמנית בקרב המשולש על אדמת אירופה: BYD, צ'רי ו-MG

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יצרניות הרכב הסיניות ממשיכות לנגוס בשוק הרכב האירופי ומגדילות בהתמדה את השפעתן, כך עולה מנתוני מכירות ספטמבר שמתפרסמים לראשונה. לפי דיווח של האוטומוטיב ניוז, היצרניות הסיניות כמעט שילשו את נתח השוק שלהן בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, עם 14.6% לעומת 5.5% בלבד בספטמבר 2025.

לזינוק המטאורי הזה אחראיות (בעיקר) שתיים מהיצרניות הגדולות, צ'רי - כולל מותג הבית שלה ומותגי ג'אקו ואומודה המצליחים גם בישראל - ו-BYD. אבל גם המובילה המסורתית של השוק האירופי, שנגחאי אוטומוטיב באמצעות MG, מותג הרכב הבריטי לשעבר.

מכירות צ'רי ומותגיה באירופה כמעט שילשו את עצמן בספטמבר, עם יותר מ-56 אלף יחידות. זו פעם ראשונה בה צ'רי מובילה על-פני BYD, שבעצמה הכפילה מכירות בחודש התשיעי של השנה לכ-49 אלף יחידות. שנגחאי אוטומוטיב עם MG ממוקמת שלישית, עם צמיחה של 24% "בלבד" לכמעט 42 אלף יחידות.

ג'ילי ממוקמת רביעית מבין היצרניות הסיניות, עם צמיחה של 152% לכ-19 אלף יחידות, שכמעט הספיק לעקוף את מאזדה הוותיקה אך עבר בבטחה את סוזוקי שסיימה עם 16,577 יחידות בלבד. ליפמוטור, שמשווקת את דגמיה באירופה בשיתוף סטלנטיס כחלק ממיזם משותף, הכפילה את מכירותיה ביבשת פי יותר מ-4 ליותר מ-14 אלף יחידות. אקספנג ממוקמת אחריה עם כ-5,000 מסירות בלבד, צמיחה של 229%.

בכלל השוק, קבוצת פולקסווגן מוסיפה להוביל באירופה, עם יותר מ-304 אלף מכוניות, ירידה של כ-3%. אחריה סטלנטיס (פיג'ו-סיטרואן-אופל-פיאט-אלפא רומיאו, ג'יפ ועוד), עם עלייה של 5% לכמעט 172 אלף. רנו שלישית עם יותר מ-112 אלף וירידה של כאחוז (לא כולל ניסאן, שבעצמה ממוקמת במקום ה-13 עם ירידה של 14%).

בקרב יצרניות היוקרה, ב.מ.וו הובילה בספטמבר עם יותר מ-84 אלף מכוניות חדשות (ללא שינוי משנה שעברה), לפני מרצדס עם כ-67 אלף (4%+). קבוצת פולקסווגן וטויוטה לא פרסמו נתונים פרטניים למותגי היוקרה שלהן, אודי ולקסוס בהתאמה. מבין יצרניות הרכב החשמלי, טסלה הובילה בספטמבר עם 66 אלף מכוניות, זינוק של 71% בהשוואה לספטמבר 2025.