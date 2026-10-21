מחשש להתלקחות בפולקסווגן חשמליות: הגבלת הטענה ל-80%

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קונצרן הרכב פולקסווגן הודיע לאחרונה לבעלי מכוניות חשמליות מהמותגים פולקסווגן, אודי, סקודה וקופרה בכל רחבי העולם להגביל את טעינת הסוללה החשמלית ברכבם ל-80% בלבד. עוד נאמר בהודעה יוצאת הדופן כי מחשש להתלקחות הסוללה ובעקבות כך הרכב כולו, בעלי מכוניות שיבחרו לא לבצע את ההגבלה בעצמם, צפויים לגלות כי הקונצרן עשה זאת עבורם באמצעות עדכון מהאוויר (OTA), אלא אם בעלי הרכב יודיעו ליצרנית במפורש שהם מעדיפים לקחת את הסיכון ולהסיר האחריות מהיצרנית.

יש להזכיר כי הגבלה ל-80% מקטינה את טווח הנסיעה המרבי האפשרי ברכב החשמלי ב-20%. לטווח הנסיעה ברכב חשמלי השפעה ישירה על מוכנות רוכשי רכבים לשקול מעבר מבנזין, דיזל או היברידי לסוגיו, לחשמלי מלא, והיצרניות מתחרות ביניהן באופן נמרץ באשר לטווח אותו הן מציעות. על רקע זאת, ברור כי בפולקסווגן ינסו למצוא פתרון מהיר לסכנת ההתלקחות.

בתגובה לפניית iCar הודיעה היום צ'מפיון מוטורס, יבואנית מותגי פולקסווגן לישראל, כי גם כלי רכב ששווקו אצלנו כלולים בקריאה העולמית הגדולה שכוללת מאות אלפי מכוניות. אצלנו מוגבלת הקריאה במפתיע רק לדגמי מותגי פולקסווגן וקופרה, ורק ל-53 מכוניות ששווקו כאן בין השנים 2025-2022.

הקריאה לתיקון בישראל מתייחסת לפולקסווגן מדגמי ID7 ,ID3 ו-ID באז. במותג הספורטיביות קופרה נכלל רק הבורן. בכל המכוניות נדרשים הבעלים שלא לטעון את הסוללה מעבר ל-80% עד להפצת עדכון תוכנה שיטפל בתקלה בחודשים הקרובים. פירוש הדבר כי עד התיקון טווח הנסיעה של המכוניות יתקצר בהתאם, וטעינתן מעבר לרף ה-80% עשויה להוביל כאמור להתחממות מסוכנת ובעקבותיה התלקחות ספונטנית של הרכב.

בעלי המכוניות המעורבות בקריאה לתיקון יקבלו הודעות פרטניות לביתם, בהתאם לכתובות המעודכנות במשרד הרישוי. חשוב לשים לב כי ביצוע תיקון בטיחותי במסגרת קמפיין ריקול, הינו חובה. רכב שלא מתוקן כנדרש לא יורשה להמשיך לנוע על הכביש עם תום תקופת הרישיון, שכן הוא לא יורשה לבצע את מבחן הרישוי השנתי (טסט).

במקביל, התקנות קובעות כי כל תיקון הנכלל בריקול, ובכלל זה עלות העבודה וחלפים אם נדרשים, נכללים באחריות היבואנית ובעל הרכב לא נדרש לשלם עבור התיקון, גם אם הרכב כבר יצא מתקופת האחריות הרגילה.

זוהי אינה פעם ראשונה בה כלי רכב חשמליים נקראים לתיקון דומה בעולם ובישראל בחודשים האחרונים. לקבוצת פולקסווגן קדמה למשל וולוו, עם שלוש קריאות נפרדות דומות לתיקון. בחודש יוני האחרון היה זה ה-XC40 ההיברידי-נטען שנחשד בכשל המוביל להתלקחות הסוללה. במרס נקראו מספר דגמים היברידיים-נטענים בהם ה-S90 ,S60 וה-XC60 ו-XC90 מאותה סיבה. בדצמבר אשתקד בעלי ה-EX30 החשמלי נדרשו לא להטעין את מכוניתם מעבר ל-70%. לפי שעה הקריאה האחרונה עדיין פתוחה.

כבר לפני כשש שנים הודיעה יבואנית מכוניות ב.מ.וו לישראל כי על בעלי מכוניות המותג עם מנוע היברידי-נטען לחדול מהטענתן או להגביל את הטעינה ל-30% מחשש להתלקחות סוללת המתח הגבוה.