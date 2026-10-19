בלי עזרה מידידים: סובארו מכינה פלטפורמה חשמלית עצמאית

אחרי שנים של פיגור בתחום ואחריו הסתמכות על שותפתה טויוטה, סובארו נערכת להשקת משפחת חשמליות ראשונה מפיתוח עצמאי. הביצועים מבטיחים

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סובארו חשפה ביפן את תוכניותיה לדגם חשמלי ראשון בפיתוח עצמאי, זאת לאחר שנים ארוכות בהן היצרנית הקטנה נמנעה מהשקעה ישירה בטכנולוגיה הירוקה. במקום, סובארו משווקת כיום מכוניות מותאמות קלות עיצובית על בסיס דגמים של שותפתה, טויוטה, כחלק משת"פ שהוליד גם את מכונית הספורט BRZ/GT86 בעשור שעבר.

בכירים ביצרנית הציגו על מסלול ניסוי צפונית לטוקיו אב-טיפוס של הדגם, ללא העיצוב הסופי - כלומר רכב ניסוי שכולל את הפלטפורמה אבל המרכב בו מבוסס על רכב קיים, במקרה הזה שעטנז של חלקי אימפרזה ולבורג. הפלטפורמה החדשה תהיה כאמור ראשונה בפיתוח עצמי, בניגוד לדגמי סובארו כמו האנצ'ארט, סולטרה וגטוויי, המבוססים על דגמי טויוטה (+C-HR, היילנדר EV ו-bZ בהתאמה).

לפי בכירי היצרנית, הפלטפורמה החדשה תאפשר הנעה כפולה עם מנוע חשמלי מלפנים ומאחור, הספק משולב של 490 כ"ס והאצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך פחות מארבע שניות. סביר כי סובארו תבחר להפנות את הרכב החדש לפלח הפנאי-שטח ופחות לביצועים בהתאם ל-DNA שלה.

"על-ידי פיתוח דגמים עצמאית והשגת טכנולוגיה חשמלית משלנו", מסביר טאקאטומו וואטאמורי, מנהל בכיר המופקד על תחום ההנדסה בסובארו, "אנחנו יכולים לספק ללקוחות שקט נפשי והנאה מנהיגה שמאפיינת את סובארו, אפילו בתקופה של שינויים. מה שחשוב הוא שהטכנולוגיה עצמה יכולה להיות גמישה, ושהמהנדסים שלנו בעצמם יכולים להשתנות ולהתפתח".

אב הטיפוס שהוצג לעיתונאים כולל סרן אחורי חשמלי שפותח בשיתוף איסין, ספקית הרכיבים היפנית ליצרניות המוכרת בין היתר כיצרנית צירים ותיבות הילוכים. את הסוללות תספק פנסוניק, כאשר פרטים לגביהן - כמו גם על הטווח הצפוי - עדיין לא ידועים. ברכב הניסוי יש מנוע קדמי עם 204 כ"ס ואחורי עם 313, כאמור להספק משולב של 490 כ"ס.

סובארו נמצאת עדיין בשלבים מוקדמים יחסית של הפיתוח, ורחוקה להערכתנו כשנתיים לפחות ממכונית סדרתית. לפי בכירי היצרנית, בין הרכיבים שיפותחו עצמאית, מלבד הפלטפורמה, נמנים גם רכיבי אלקטרוניקה וניהול כמו יחידות השליטה של מערכות נהיגה, בטיחות, שלדה וניהול מנוע, לצד רכיבים לאבזור כמו מערכת המולטימדיה.

לצורך כך פותחה גם ערכת שבבים ייעודית יחד עם יצרנית השבבים האמריקנית אדוונסד מיקרו דיווייסס, הכוללת גם תאימות לבינה מלאכותית, שתשמש גם במערכות הבטיחות בעתיד, ועדכונים מהאוויר - לראשונה בסובארו בפיתוח עצמאי. רכיבים אלו ייוצרו על-ידי סובארו במטרה לחסוך עלויות, במקום לקנותם מספק חיצוני.

כדי לצמצם את עלויות הפיתוח לפלטפורמה החדשה, סובארו מתעתדת להשתמש בה במגוון דגמים סדרתיים בייצור המוני. ביצרנית מקווים להגביר את היקף המכירות בכמעט שליש עד סוף העשור ל-1.2 מיליון מכוניות בשנה. מדובר בהיפוך מגמה של ירידת מכירות בשנים האחרונות, לאחר שנת השיא שנרשמה ב-2018 עם 1.06 מיליון יחידות.