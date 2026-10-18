שוק הדו-גלגלי: בדרך לשיא מכירות, למרות ירידה ברבעון החולף

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לקראת שיא: למרות ירידה במסירות ברבעון השלישי, השוק הדו-גלגלי מתקרב לשבירת שיא מסירות שנתי נוסף בעוד החשמליים והסינים ממשיכים להתחזק. בסך הכל 7,010 קטנועים ואופנועים חדשים נמסרו בישראל ברבעון האחרון, כ-9% פחות מהרבעון הקודם בו נמסרו 7,694 כלים. בחלוקה לחודשים ניכרת מגמת ירידה לאורך הרבעון, עם 2,642 מסירות ביולי, 2,493 באוגוסט ו-1,875 בלבד בספטמבר, שהוא הנתון החודשי הנמוך ביותר מאז מרץ. בסך הכל נמסרו מתחילת השנה 21,393 כלים, ואין כל ספק שעם נתוני הרבעון הרביעי יישבר השיא הקיים העומד על 22,114 כלים.

הונדה היא המותג הנמכר ביותר ברבעון השלישי, עם 1,242 מסירות, לפני סאן יאנג (SYM) עם 1,153 מסירות וימאהה עם 771. זונטס הסינית ממשיכה להתחזק ומתמקמת רביעית בסיכום הרבעון, עם 517 מסירות, לפני קימקו עם 458.

בגזרת הדגמים, משפחת זונטס 368 היא הנמכרת ביותר בישראל מתחילת השנה, עם 976 מסירות. מבחינת נפחי המנוע, קטגוריית ה-251–500 סמ"ק ממשיכה להוביל את השוק, עם 2,163 מסירות ברבעון השלישי, כ-31% מכלל המסירות. מנגד, קטגוריית ה-125 סמ"ק רשמה ירידה של כ-14% בהשוואה לרבעון הקודם.

אחת המגמות הבולטות היא המשך התחזקות הכלים החשמליים. ברבעון השלישי נמסרו 981 כלים חשמליים, עלייה של כ-7% לעומת הרבעון הקודם. נתח השוק שלהם טיפס לכ-14%, ובספטמבר לבדו הגיע ליותר מ-16%. חלק ניכר מהצמיחה מגיעה ממותגי השטח והפנאי החשמליים טלריה וסורון, שאחראים יחד לכ-72% מהמסירות החשמליות ברבעון.

אז מה היה לנו בסיכום הרבעון? צמיחה ניכרת במגמה מעורבת. מחד, המסירות נמצאות בירידה מאז חודשי השיא מאי ויוני, וגם המותגים הגדולים מתקשים לשמור על קצב המסירות של הרבעון הקודם. מאידך, השוק כולו ישבור את שיא המכירות השנתי ולא בפער קטן.

מחד, מותגים חדשים כמו זונטס וסורון ממשיכים לצמוח וחשמליים-סיניים תופסים נתח גדל והולך בשוק. מאידך, הונדה וסאן יאנג השולטות בשוק מרגישות את הלחץ שמפעילים המותגים הסיניים בעיקר בקטגוריות נפחי הביניים. בשורה התחתונה, השנה לא יישבר כנראה רף 30 אלף הכלים החדשים, אבל הוא כבר לא נראה כמו חלום רחוק.

נגמרו הרמזים: ב.מ.וו מרחיבה את משפחת דגמי ה-450 החדשה עם ה-F 450 RR, סופר-ספורט בקטגוריית רישוי A1 בישראל, עם עיצוב קרבי ששואב השראה מסוימת מה-S1000RR, אלקטרוניקה מתקדמת ואפשרות למצמד אוטומטי.

מדובר במערכת Easy Ride Clutch, מצמד צנטריפוגלי שמתחבר ומתנתק אוטומטית בהתאם לסל"ד המנוע. בשילוב מערכת Shift Assistant Pro המאפשרת להעלות ולהוריד הילוכים ללא שימוש במנוף המצמד, גם בתחילת נסיעה ובעצירה. עם זאת, המנוף נשאר במקומו למי שמעוניין בשליטה ידנית. בנוסף, ניתן להפוך את תבנית העברת ההילוכים לתצורת מירוצים (GP Shift) - ראשון למעלה והשאר למטה.

עם מנוע טווין מקבילי בנפח 450 סמ"ק (48 כ"ס) שנלקח מה-F450GS ולפי ב.מ.וו, כ-80% מהמומנט המרבי (4.4 קג"מ) כבר ב-3,000 סל"ד נמוכים. המשקל הרטוב עומד על 177 ק"ג - ועוד ק"ג אחד באוטומטי.

ל-RR שלדה בעלת גיאומטריה ספורטיבית, בסיס גלגלים קצר, תנוחת רכיבה רכונה וצמיגי "17, מזלג הפוך מלפנים ומאחור וזרוע אלומיניום דו-צדדית עם בולם מרכזי. בגרסאות יקרות יותר מוצע מזלג KYB בקוטר 43 מ"מ עם כיווני שיכוך כיווץ והחזרה. מערכת הבלימה מתוצרת ברמבו, עם ABS להטיה, בקרת בלימה דינמית (DBC) ובקרת אחיזה.

האבזור הסטנדרטי כולל שלושה מצבי רכיבה: Rain, Road ו-Race, בקרת אחיזה דינמית, בקרת מומנט בלימת מנוע, מסך TFT בגודל "6.5, חימום לידיות, תאורת LED ושקע USB-C. גובה המושב עומד על 790 מ"מ, עם אפשרויות להנמכה ל-775 מ"מ או הגבהה ל-810 מ"מ. מכל הדלק בנפח 14 ליטרים אמור לאפשר טווח רכיבה תיאורטי של יותר מ-350 ק"מ.

ה-F 450 RR יוצע בארבע גרסאות: Base, Sport, M Sport ו-M Sport עם חבילת Innovation. גרסת הספורט מוסיפה קוויקשיפטר ומתלים מתכווננים, גרסת M Sport כוללת גם מצב Race Pro עם אפשרויות התאמה נוספות, ואילו חבילת Innovation מוסיפה את המצמד האוטומטי. המערכת תהיה זמינה גם כאביזר מקורי להתקנה בדיעבד בגרסאות האחרות.

המשפחה מתרחבת: קוואסאקי חשפה את הוורסיס 900, דגם תיור חדש שמשלב בין תנוחת רכיבה זקופה ונוחה לאופי הספורטיבי יותר של ה-Z900. בלב הדגם נמצא מנוע ארבעה צילינדרים בשורה בנפח 948 סמ״ק (120 כ"ס, 9.9 קג"מ) שעומד בתקנות יורו 5+ ומותקן בשלדת מסבך חדשה, עם בולם אחורי כמעט-אופקי. חישוקי "17 וצמיגי מצלר Roadtec 01 שמבהירים שהיעד העיקרי כאן הוא אספלט מפותל. ובכל זאת, הבשורה נמצאת דווקא ברשימת האלקטרוניקה.

הוורסיס 900 יוצע בגרסה רגילה ובגרסת SE, שתיהן כסטנדרט עם מערכת הסיוע לרוכב ARAS של בוש, בעלת רדאר קדמי ואחורי. החבילה כוללת בקרת שיוט אדפטיבית, התרעה מפני התנגשות מלפנים וזיהוי כלי רכב בשטחים מתים, אבזור שמגיע לראשונה למשפחת ורסיס, ובאופן מפתיע לא לדגם הדגל, ה-1100.

לצדה יוצעו בקרת אחיזה ו-ABS לפניות המתחשבים בזווית ההטיה, מצבי רכיבה, קוויקשיפטר ותאורת LED. מסך TFT צבעוני בגודל "5 יכיל קישוריות לטלפון וניווט באמצעות הנחיות פנייה, עם אפשרות לבחור בין תצוגה המדגישה רכיבה ספורטיבית לכזו המתמקדת בניווט.

המושב מתכוונן לגובה של 825-845 מ״מ, למשקף שבעה מצבי כוונון ומושב מורכב נפרד עם ידיות אחיזה גדולות. גרסת SE מוסיפה מגני ידיים, וברשימת האביזרים ניתן למצוא ארגז עליון בנפח 47 ליטר ושתי מזוודות צד בנפח 32 ליטר כל אחת. המשקל, לעומת זאת, טרם פורסם. המחיר בבריטניה יתחיל ב-12 אלף פאונד, מה שממקם אותו בין הוורסיס 650 ל-1100.