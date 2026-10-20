הצלחה מסחררת לנבחרת ישראל, וגם ריקול ותוספת כוח קלה

נבחרת ישראל באנדורו חוזרת עם הישג מרשים ב-SIX DAYS, דוקטי מגלה איך יהיה הפאניגלה V4 ב 2027 וב.מ.וו קוראת לתיקון בישראל

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הישג נהדר: לפני כשבועיים דיווחנו על יציאת נבחרת ישראל לתחרות ה–ISDE הבינלאומית, המוכרת כ-SIX DAYS. "מקום טוב באמצע יהיה הישג מצוין עבורנו", אמר לנו לפני היציאה, רז הימן, מנהל הנבחרת. ובכן, בתום שישה ימי תחרות שקוצרו קצת בגלל אבק כבד, השלימו ארבעת המופלאים את המשימה והעניקו לישראל את המקום השמיני מבין 17 הנבחרות הלאומיות שהתייצבו. יותר טוב מהאמצע.

נזכיר כי הנבחרת משתתפת בפעם השנייה בלבד בתחרות שנערכה השנה בפעם ה-100. במשך ימי התחרות עברו 700 הרוכבים כ-1,300 ק"מ מדודים במצטבר וסיימו כשעה וחצי אחרי הנבחרת האיטלקית שזכתה (שוב) בתחרות המפרכת.

הנבחרת החלה את היום הראשון במקום ה-13 ומשם טיפסה בדרוג מדי יום, עד ליום האחרון, בקטע הקרוס טסט המסורתי עקפו הרוכבים הישראלים את נבחרת קנדה וכך סיימו במקום השמיני. נזכיר רק כי במקביל למרוץ הנבחרות הלאומיות, התקיים גם מרוץ בקטגוריית קלאב (מועדונים) ושם היה לישראל נציג נוסף. דניאל ליטבק סיים במקום ה-134 מתוך 314 רוכבים.

סיכם רז הימן מנהל הנבחרת: "מעבר לתוצאה המצוינת אני בעיקר גאה ברוכבים על הבגרות והמקצוענות שהפגינו". הימן הודה לתומכים ביציאת הנבחרת ובהם משרד הספורט, הרשות לנהיגה ספורטיבית, ההתאחדות לספורט מוטורי בישראל, ד.ל.ב מוטוספורט, נסטלה קראנץ', חברת כספא, טו-רייד של יורם לביא, ומועדון מכבי תל אביב. "לולא התמיכה שלהם, לא היינו יכולים לצאת לתחרות הזאת ואחרות שכן מדובר בעלויות גבוהות מאוד".

עוד יותר כוח: דוקאטי חשפה את הפניגאלה V4 ו-V4 S המעודכנים לשנת 2027 עם שיפורי מנוע, שלדה ומערכות האלקטרוניקה. לטענת היצרנית. בין היתר, המנוע מפיק כעת 215 כ"ס, שהם בדיוק שני כ"ס יותר מהדגם היוצא. כי ממש חסר היה. יש גם מערכת יניקה ופליטה משופרות, יחס העברה סופי ארוך יותר ומנתק הצתה ב-15,000 סל"ד בהילוכים שני עד חמישי. מעבר לנתון הפסיכי הזה, דוקאטי מבטיחים לכן עוד כ-12 קמ"ש במהירות המרבית.

גם השלדה עברה שינויים עם הפחתה של 12% בקשיחות הצדית בחלקה הקדמי, וקיצור בסיס הגלגלים ב-8 מ"מ, במטרה לשפר את הזריזות והאחיזה בפניות. בתחום האלקטרוניקה נוספו מערכות בקרת בלימת המנוע ובקרת בלימה.

גרסת הבסיס מצוידת במתלי Showa ו-Sachs עם כוונון ידני, בעוד שגרסת ה-S מקבלת מתלי Öhlins אלקטרוניים עם מערכת Smart EC 3.0. המשקל ללא דלק עומד על 191 ו-187 ק"ג בהתאמה. לראשונה תוצע גרסת ה-S גם במסגרת תוכנית Ducati Factory Made, עם 11 אפשרויות צביעה ומגוון רכיבים בהתאמה אישית. בנוסף תוצע מערכת פליטה מלאה של אקרפוביץ' למסלול. בדוקאטי נשבעים שהיא מוסיפה 10.8 כ"ס ומפחיתה 6.6 ק"ג. שיווק באירופה צפוי להתחיל במרץ 2027, מחירים טרם פורסמו.

יאללה, למוסך: דלק מוטורס, יבואנית אופנועי ב.מ.וו S1000RR, מודיעה על קריאה חוזרת (ריקול) ל- 244 אופנועים שיוצרו בין מרץ 2019 ויולי 2026. התיקון יתמקד בכשל אפשרי במתג ההצתה, העלול לגרום לכיבוי מנוע תוך כדי רכיבה. במסגרתו תעודכן תוכנת ניהול המנוע. במידת הצורך יוחלף מתג ההצתה בהתאם להוראות יצרן. זמן עבודה מוערך בכשעתיים.

התיקון יבוצע ללא תשלום כמובן באחד ממרכזי השרות המורשים מטעם היבואן. כרגע עוד לא ניתן לבצע אותו אך לפי דלק, עם הגעת החלפים לבעלי האופנועים הרלוונטיים תשלח הודעה לכל בעל אופנוע. לא בטוחים אם גם שלכם חלק מהתיקון הצפוי? תוכלו לבדוק זאת באמצעות מספר הרישוי באתר היבואנית או בשירות לקוחות בטל. 08-9139995.

להזכירכם' תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה קובעת כי בעל רכב שלא יבצע בפועל את הריקול תוך שישה חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב ולא ניתן יהיה לבצע העברת בעלות.